國內11日新增439例本土新冠肺炎個案，已經連3天破400例，精神科醫師沈政男表示，接下來全台疫情最理想的狀況，就是在疫調和隔離能量被確診超越前，把病例有效再生數Rt值壓到接近1，更指出昨天長程航班陽性率等於零，一、兩個月後東南亞入境也會跟上，如果國內疫情壓到那時候，就有機會過正常生活。

沈政男昨天（11日）在臉書表示，9日到11日本土個案已連續三天都是400多例，代表疫情擴散動能被削減，目前的圍堵有效，他指出，現在全台Rt值持續下降到2以下原因有二：一是持續疫調與匡列，另一個是人流移動已有減少。

沈政男表示，北市長柯文哲昨秀出各國染疫比例，其中日本是5%，而韓國將近30%，那台灣要走哪一條路線？即使大家選擇與病毒共存，最終染疫率也有很大的範圍，努力圍堵，就有機會讓最終染疫率、中重症與死亡人數降到最低。

沈政男表示，接下來全台疫情最好狀況，就是在疫調與隔離量能被超越前，把Rt值壓到接近1，繼續盡力圍堵，「有沒有看到今天長程班機陽性率等於零？一、兩個月後，東南亞入境也會如此」，而如果境內疫情可以壓到那時候，就有機會不會大爆發，又能過正常生活並解封。

全台疫情部分，沈政男表示，台北新增100例，其中有65例屬不明感染源，比例仍高，但社區篩檢陽性率是0.2%，比新北、基隆低，所以他認為是人流移動比較大，北市還要繼續匡列。新北新增145例，已是連續三天都是這樣的數字，代表Rt值已被有效壓低。基隆與桃園昨天的疫情大致持平，仍要注意感染源不明案例。

沈政男表示，現在比較令人擔心的是，中南部與花東的Rt值，無法與北北基桃顯著拉開，這代表即使疫情還沒大爆發，病毒仍有衝破縣市界線的能力。中南部縣市的狀況則越來越相似，都有少數不明感染源，連台中都出現。花蓮新增22例都是從餐廳感染波及醫院，只要繼續圍堵就會成功。