資深藝人脫線（陳炳楠）近年暫別螢光幕、移居台東，和兒子專心在台東經營牧場，不過脫線昨（11日）卻傳出，因為肺部感染住院，所幸恢復狀況良好、已平安出院，同時，脫線昨深夜也在臉書發文，向外界報平安：「我勁好，平安健康回家了」。

88歲脫線近年飽受肺部感染問題，他去年10月就因肺積水、發燒住院，如今又傳出因不明原因肺部感染、發燒住院，所幸就醫後恢復狀況不錯，並已在昨健康出院，脫線兒子也上傳多張脫線近照報平安，強調：「#脫線爸毅力超乎你想像的#已經平安健康回家了」，照片中，脫線手上插點滴針，雖然消瘦不少，但他仍不忘打扮帥氣，還配上造型十足的藍色墨鏡。

而脫線事後則在臉書表示：「感謝大家關心，我勁好，平安健康回家了」，還預告會在今天開直播，網友看了紛紛留言：「脫線爸爸平安健康，恭喜回到家了」、「祝福脫線爸身體永遠健康、平安喜樂」、「恭賀脫線爸平安無事 真好晚上又可以聽到你的好歌聲」。

脫線臉書全文。（圖／取材自台東脫線牧場-脫線爸臉書）

脫線早年以電影、脫口秀喜劇打響知名度，他總是穿吊帶西裝褲及戴圓形的黑框眼鏡，喜感的造型也成為脫線的招牌，脫線還常被與西方喜劇泰斗卓別林相提並論，而脫線在20多年前急流勇退，放下五光十色的舞台，隱身在台東、專心經營牧場，現在脫線還推出「讚鬥雞」品牌，樂在台東養雞當「雞長」。