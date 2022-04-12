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一名騎士本月7日上午10時許騎車行經新北市三重區，目擊1名男子疑似因狗繩鬆落，不顧危險在路上追2隻狗；騎士則因閃避不及，撞上其中一隻黃色土狗，驚險影片曝光在網路上，引起網友痛罵實在太跨張。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一部行車紀錄器，透過影片可見，一名騎士本月7日上午10時許，直行在新北市三重區重新路二段，行經正義北路交叉口時，當時車流量頗大，突然有一隻狗練鬆脫的黃色土狗衝入車陣，騎士閃避不及直接撞上，所幸騎士穩住車身沒跌倒，黃色土狗遭撞後則受驚，在車流中亂竄。

令人捏把冷汗的是，另一隻黑色土狗也衝進車流，追著黃色土狗亂跑，還有一名疑似為狗主人的男子慌張地跟在後，2狗1人不顧生命危險在車水馬龍的馬路上演追逐戰。

影片曝光後，網友紛紛喊罵，「可憐小狗跟到白癡飼主」、「感覺騎士救了那隻狗，不然就被車子輾過了」、「我怎麼看到有三隻狗在馬路上啊？」、「三寶連在遛狗時都還是三寶」、「這超扯」、「太瞎了」、「還好騎車的人沒事，狗也沒事」。