2020年4月高雄橋頭駭人聽聞的裸女桶屍命案，林姓女子因小吃店盤讓糾紛，遭吳俊忠與女友熊俐琪殺害，藏屍塑膠桶內、棄置在高捷橋頭糖廠站外空地逾5年被發現。一審重判吳男19年4月、熊17年8月。二審高雄高分院12日宣判，改判吳男19年7月，駁回熊女上訴，可上訴。

2014年12月，吳、熊因有意經營卡拉OK店，與林女談妥店面盤讓事宜，並已付5000元訂金還取得店面鑰匙，但林女又接獲房東表明不想續租，告知2人無法盤讓。

吳、熊不滿投入的心血及開店成本將化為流水，同年12月11日下午，約林女在卡拉OK店內談判，雙方一言不和，將林女壓制在地，強剪頭髮，並剝光衣服、奪走手機，架往樓上房間拘禁。2人還因林女伺機求救，聯手將林女打成重傷，開車載著遍體鱗傷的林女繞行，致林引發橫紋肌溶解症，2天後死亡。

吳、熊2人起先在橋頭挖洞埋屍，但擔心被發現，4天後又挖出屍體，載往高捷橋頭糖廠站附近空地，將屍體裝入塑膠桶內，倒入鹽酸、鋪上水泥封屍，直到2020年4月屍體才被發現。

一審認為，吳男下手凶殘、且與女友2人相互推諉卸責，熊女雖有賠償意願，但對案情避重就輕，吳則全盤否認，故重判吳男19年4月、熊17年8月。

二審高雄高分院改判改判吳男19年7月，駁回熊女上訴、維持17年8月徒刑，可上訴。