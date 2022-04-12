許多高中職無現代化汙水下水道系統，影響校園環境衛生。教育部國教署針對汙水下水道與接管工程、基地環境排蓄水系統及校園排水系統等3項計畫，110年度共補助56所國立高級中等學校的65案，總經費3億2008萬元。

教育部國教署表示，改善校園汙水及排水系統功能是安心就學的重要指標之一，將於111至114年，以2年1期方式，加速推動更多學校改善汙水及排水系統，建立健康安全永續的校園。

近年因氣候變遷，常有突發性暴雨。各高級中等學校因興建年代普遍久遠，多無現代化汙水下水道系統，校內汙水無法排入汙水下水道進行回收再利用，影響校園環境衛生。

此外，也有許多校園因地形限制、地勢低窪、排水管道老舊淤塞、排水孔徑斷面與逕流不足等因素，無法於短時間內有效宣洩大量的雨水，除了容易造成校園積水嚴重，影響教學活動與師生安全外，也常因此損壞學校設備與財產

教育部國教署透過「國立高級中等學校汙水及排水系統建置暨改善工程計畫」，補助經費改善學校汙水及排水系統，建立符合現代化校園與都市環境需求的整體排水機能，讓校園環境更安全衛生。