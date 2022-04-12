外資喊多台積電卻大賣心口不一，金管會昨日在立法院財委會上承諾，已要求9家出具台積電報告的外資券商需在4月23日前書面說明，此事引發網友們熱烈討論，許多人狠虧金管會管太多，擔憂「外資到時候不玩跑光光」、「完了，外資要抽銀根不跟你玩了」。

立委先前批評，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，形同坑殺台灣散戶，在3月時要求金管會1個月內提交調查報告，民進黨立委郭國文昨日在立法院財委會指出，近10年有9家外資券商出現缺失挨罰，不過金管會基本上僅祭出警告，質疑這次是否又會「高高舉起、輕輕放下」；金管會則強調，證交所已要求9家出具台積電分析報告的外資券商，在4月23日以前提交書面說明，後續若查到具體事證，將依法處理，不只祭出警告。

數據顯示，從去年12月1日至今年3月21日期間有出具台積電報告，並遭到證交所券商輔導部查核的9家外資券商，包括大和國泰、台灣匯立、花旗環球、美林、高盛、野村、瑞銀、摩根士丹利及摩根大通等。

金管會鐵腕要求9家外資券商說明，此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，紛紛表示「外資到時候不玩跑光光」、「完了，外資要抽銀根不跟你玩了」、「等下外資爆氣直接賣到崩盤」、「只好賣光不玩了」、「八大被外資垃圾倒貨，倒到翻臉」、「外資又沒做空，賣自己手上的股票也不行？」、、「只好賣台積電繳罰款了」、「以後新聞稿都加長期看好不就就好了，根本沒用」、「笑死，要不要規定股票只能漲不能跌」、「看來要有更便宜的GG可以撿囉」。

更有網友直言，「難怪企業家都說台灣是政治自由經濟不自由」、「外資報告不就是出貨用的，金管會現在才知道？」、「我說個笑話：亞洲金融中心」、「外資人家是來投資的不是來跟你博感情的」、「一堆財經專家亂喊怎麼不罰」、「金管會超級垃圾欸，怎麼不罰賣海運的」、「外資寫報告跟下單是不同部門這金管會不可能不知道，為了做表面安撫民眾犧牲政府的信用根本無言」、「民代套一堆GG吧」、「為了迎合立委搞得好像要干預自由市場一樣，金管會真可悲」、「大漲時說台股世界最強，大跌就請小兒來喝咖啡」。

觀察外資籌碼，已連5日賣超台積電共約8.6萬張，受俄烏戰爭衝擊國際情勢不穩影響，台積電股價跌跌不休，從今年元月高點688元後反轉向下，今(12)日早盤股價下跌6元來到552創近期新低價。