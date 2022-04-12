監察院副院長人選至今懸缺，國民黨祕書長黃健庭過去婉拒過這項職位，今傳出蔡英文總統可望提名親民黨秘書長李鴻鈞。李鴻鈞今受訪時表示，他也不清楚這項消息，沒有獲得正式通知，不知該如何回應。
蔡總統過去擬提名黃健庭擔任監察院副祕書長，引發藍營風波，黃健庭最後婉拒，另有一席監委，當時提名前新北市副市長陳伸賢也被婉拒。今傳出蔡總統打算再提兩名監委，其中監察院副院長人選可能是李鴻鈞。
李鴻鈞今接受本報記者詢問時表示，這項消息應該要去問府方意見，自己也不清楚這項消息，沒有獲得正式通知，不知該如何回應。
監察院副院長人選至今懸缺，國民黨祕書長黃健庭過去婉拒過這項職位，今傳出蔡英文總統可望提名親民黨秘書長李鴻鈞。李鴻鈞今受訪時表示，他也不清楚這項消息，沒有獲得正式通知，不知該如何回應。
蔡總統過去擬提名黃健庭擔任監察院副祕書長，引發藍營風波，黃健庭最後婉拒，另有一席監委，當時提名前新北市副市長陳伸賢也被婉拒。今傳出蔡總統打算再提兩名監委，其中監察院副院長人選可能是李鴻鈞。
李鴻鈞今接受本報記者詢問時表示，這項消息應該要去問府方意見，自己也不清楚這項消息，沒有獲得正式通知，不知該如何回應。
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