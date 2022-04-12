受國際情勢不穩、通膨數據高、美國聯準會有意加速升息等利空因素影響，美股近期出現劇烈震盪，其中那斯達克100指數近4個交易日市值就蒸發1兆美元（約新台幣29兆）此狀況被分析師認為是重要警訊，短期內有持續下跌的空間，恐怖的雲霄飛車才剛要開始。

綜合外媒報導，那斯達克100指數的成分股包含100支最大型的本地及國際非金融類上市公司，如蘋果、亞馬遜、Alphabet（Google母公司）、超微（AMD）等企業，由於通膨數據高，聯準會決定上調利率，使得未來獲利的估值下修，快速成長的科技股面臨巨大壓力。

對此，不少專家認為此狀況將是未來股市走跌的警訊，法國巴黎銀行首席投資官Edmund Shin表示，「由於高通貨膨脹數據導致可自由支配的消費放緩，短期內股市會有更多下行空間，現在看好科技股還早了一點。」

報導指出，那斯達克100指數在1月股市下跌時損失達3兆美元，2、3月表現相對較好，科技股與大盤出現為期三周的反彈，不過近日受到俄烏戰爭持續延燒、通膨數據高、聯準會釋出鷹派言論及大陸各地的封鎖引發新一波的下跌，那斯達克100指數市值在短短四天就蒸發1兆美元。

而在近期的跌勢中半導體股的表現最為差勁，輝達、高通及美滿電子拖累那斯達克100指數的走勢，且大盤已經從去年11月的高點下跌逾14%。Edmund Shin認為營收能否持續保持成長，將是觀察科技股是否已經觸底的關鍵。