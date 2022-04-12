俄烏衝突爆發以來，英國給予烏克蘭的支持相比其他歐洲國家來說更為堅定，前駐紐西蘭大使介文汲對此表示，這是因為英國自古以來就是一個「balancer」，意即透過國家間的權力平衡來確保自己的利益，因此英國不想看到一個和平穩定的歐洲。

介文汲昨（11）日在中天節目《正常發揮》表示，大部分的英國人都不認為自己是歐洲人，但這次俄烏衝突英國卻給予烏克蘭更多、更堅定的援助，他認為其實是因為英國希望歐洲大陸持續有問題，不希望歐洲成為一個和平、團結、統一、繁榮的地方。

介文汲分析，英國從17、18世紀開始，在國際外交上就是要當一個「balancer」，搞國家之間的權力平衡，不樂見歐洲大陸安定於一，如拿破崙、希特勒有機會橫掃、統一時，英國就開始插手，把可能出現的永久和平趨勢打破。

除了英國外，介文汲表示包括美國、日本及澳洲等國家也都有類似的狀況，而他們的共通點就是都是海權國家，因此不樂見彼此相連的歐洲大陸、亞洲大陸、非洲大陸太過安定，尤其大陸推出的一帶一路更讓這些海權國家受不了，擔心陸權崛起後世界中心會回到這塊地方，他們會成為世界政治的邊緣。