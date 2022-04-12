在經歷了阿里巴巴一年股價腰斬後 ，股神巴菲特的摯友芒格也扛不住了，選擇在今年第1季將其持有阿里巴巴股票部位砍半。截至今年3月底，阿里股價報108美元，這意味著截至3月底，芒格在這檔股票上浮虧約40％。

一家長期由查理·芒格擔任董事長的報紙和軟體企業Daily Journal，其周一向美國證券交易委員會提交的一份檔案顯示，Daily Journal今年第1季大幅減持阿里巴巴30.206萬股，價值約3260萬美元。持倉比例由27.65％下降至15.35％，目前持股數量為30萬股。這比去年年底的60萬股大幅下降。

儘管芒格在去年下半年持續加倉，但阿里巴巴跌跌不休的跌勢顯然讓這位經驗老到的投資者也扛不住了，並在今年第1季選擇了將部位減半。

《每日經濟新聞》分析報導，今年以來，阿里巴巴ADS的價格已下跌約15％，較2020年10月的峰值下滑68％。Daily Journal於2021年第1季首次披露購買阿里巴巴ADS。2021年第1季末，阿里巴巴ADS每單位價值226.73美元。而2022年第1季末，每單位價值跌至108.80美元。

截至2022年3月31日，Daily Journal的前4大持股為美國銀行(BAC.N)、富國銀行(WFC.N)、阿里巴巴(BABA.N)和美國合眾銀行(USB.N)。

據美媒報導稱，芒格自1977年擔任Daily Journal董事長長達45年，根據3月的一份監管檔案顯示，這位98歲的億萬富豪將辭去這一職務，但仍擔任董事會成員。