政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果

行政院3名駕駛確診新冠病毒，副院長沈榮津居家隔離，行政院長蘇貞昌今天表示，行政院已開設篩檢站，昨天所有同仁都沒有再發現有人確診，由於政院是全國最高行政機關，會用比較嚴謹的態度來進行防疫。

蔡英文總統8日才因家人確診被隔離在官邸，今天將視訊接見瑞典及歐洲議員訪團，而繼監察院有司機確診，行政院昨也有3名司機確診，包括行政院副院長沈榮津、副祕書長何佩珊都被要求居家隔離，副總統賴清德與行政院長蘇貞昌也「預防性」的進行篩檢，結果都是陰性。

蘇貞昌表示，祝福3位確診同仁身體健康早日恢復，感謝相關同仁在行政院開篩檢站，在政院提供快篩劑給需要的同仁，而昨天所有的同仁都沒有再發現有人確診。

蘇貞昌說，行政院是全國最高行政機關，會用比較嚴謹的態度，來維護相關需要的作業；也呼籲國人同胞還是要遵守防疫規範，趕快打疫苗，同時做好相關的因應，可以過著同樣的生活。