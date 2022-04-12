由於通膨大漲，以及全球主要央行陸續採取緊縮政策，海外債券價格因此走跌，日本在3月又大幅降低手中的海外債部位。

根據日本財政部統計當地民眾海外債商品，繼2月份賣超3.2兆日圓之後，3月又拋售2.36兆日圓。另外，在國外股票方面，2月是買超，3月卻反手釋出約4557億日圓。

野村證券指出，3月下旬賣出國外債券特別明顯，因受到聯準會恐怕將加速升息，為了大打通膨的影響。

同時，3月日圓匯價直直落，不過，市場並沒有進場撿便宜，反倒還是看衰後市繼續賣出。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）認為，3月日幣暴貶，日本投資人幾乎把前所未有，超大量的資金又流回自己國內。而3月許多出脫的外國債券，可能一開始都是外匯交易避險所用。這也看得出，在新冠病毒2020年爆發後的兩年期間，外匯流量受到限制，還有在G10(10大工業國)市場避險成本並不高。

另外，日本民眾2022年第一季共賣出5.28兆日圓的外國債券以及股票，創8年來最大賣超金額。日本央行在3月的會議中，繼續維持超寬鬆貨幣環境，與全球已開發國家的政策完全相左。

日本央行也統計，日本民眾在2022年前兩個月，分別脫手3.11兆日圓，以及1270億日圓的美國債券還有股票。同時在歐洲市場，也買進1.16兆美元的債券，並賣出2320億日圓的股票。

至於對中國大陸前景有疑慮，因此日本投資人也拋售2,946.9億日元的債券以及252.6億日圓的股票。