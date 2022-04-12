專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告3月合併營收為新台幣8.1億元，較去年同期增長1.1％，創下歷史同期新高；累計1-3月營收為新台幣20.9億元，年增14.8％，亦為歷年同期新高。雖然營收表現靚，但受到大盤修正影響，早盤股價最低跌到67.9元，創近2年來新低價。

勤誠表示，第一季表現優於預期，主要是終端資料中心建置需求熱絡，中美兩地大客戶出貨滿載，雖3月份受新冠肺炎疫情及地緣政治影響，整體供應鏈狀況較不穩定，勤誠仍持續積極應對挑戰，也推升第一季合併營收再創歷史同期新高。勤誠董事會日前通過配發3元現金股利。

4月份起，中國大陸境內疫情再起，上海、昆山等南方經濟重鎮陸續執行封控措施，進一步增加全球供應鏈壓力；勤誠昆山工廠配合當地政府管制停工，惟東莞工廠並未停工管理以及現有庫存仍可因應並適時調度，評估整體影響仍在可控範圍內，依當地政府公告，公司預期4月中下旬起出貨與物流狀況將可逐步回穩。同時，勤誠亦於台灣嘉義新廠積極提升產能，以便進行生產彈性調整，期望減少整體營運衝擊，並在下半年挹注新成長動能。

據研調機構Digitimes Research分析，以出貨量增長而言，2022年全球伺服器出貨量年增6.7%，並且未來三至五年維持穩定成長趨勢；以發展方向而言，觀察到雲端資料中心客戶積極拓展公有雲至邊緣端，搭配5G架構的布建，為供應鏈廠商帶來電信伺服器及多存取邊緣運算伺服器的增長潛力。勤誠表示，終端應用市場發展多元快速，搭載下半年CPU新平台的轉換需求，公司持續推出適配產品供市場選擇，全年營收有望達雙位數成長。