歐洲股市周一收跌。公債殖利率的飆升，衝擊了科技股；此外法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與極右翼挑戰者勒龐(Marine Le Pen)的選舉競爭激烈，讓法國股市波動性加劇。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.71點或0.59%，為458.26點。科技股下跌2.2%。在地區股市上，德國DAX指數跌0.6%，英國富時100指數跌0.7%。

法國CAC 40指數先跌後升，小漲0.1%。在第一輪投票後，馬克宏位居選舉結果的首位，然民調機構Ifop預測兩周後的二輪投票，馬克宏支持度51%，勒龐為49%。

由於投資人預期勒龐有勝選可能性，法國的資產近期表現不佳，市場對她的保護主義、減稅、國有化等議程感到不安。

券商XM的投資分析師Raffi Boyadjian說，由於馬克宏在周日以高於預期的幅度勝出，所以CAC 40指數周一小幅攀升。儘管選舉競爭可能更激烈，但市場似乎已經鬆了一口氣，因為勒龐在近期民調急升之後，沒有再進一步獲得更多支持。

法國中小型股指數上漲0.6%，法國興業銀行、農業信貸銀行、法國巴黎銀行等銀行股皆上漲。

在同意賣出持有的俄羅斯銀行和保險子公司股份之後，法國興業銀行大漲5.0%，收22.95歐元。

整體而言，歐元區的銀行股和保險股上漲，因為在美國公布通膨資料和歐洲央行本周稍晚的會議之前，歐元區公債殖利率飆升。

儘管交易員加大了對今年加息的押注，但歐洲央行政策制定者可能會在創紀錄的高通膨和烏克蘭戰爭的經濟衝擊之間陷入兩難抉擇。

貨幣市場預期美聯準會將在年底前升息70個基點，而上周五的加息預期為65個基點。

芬蘭輪胎製造商諾記輪胎(Nokian Tyres)大跌15.5%，此前該公司表示，歐盟對俄羅斯實施的新制裁將對公司的生產造成重大影響。