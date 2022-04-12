動感天后蔡依林以唱跳風格見長，出道20年來始終保持青春臉龐與苗條身材，且非常敬業勤奮，每次推出作品都求新求變，挑戰自己從不停歇，近年因疫情攪局，某些工作不得不暫緩腳步，天后趁機休了個長假，但仍不時透過社群分享生活，昨(4/11)她就分享自己去了趟海邊走走，一個開心放送美好畫面，連轉個身都暗藏性感小心機。

蔡依林自去年4月結束《Ugly Beauty》巡迴演唱會後，除了偶爾有拍攝工作、出席活動外，主要製作新曲、演出等工作就暫停至今，給自己放了個大假，她也表示趁這段時間好好充電一下，認真過著小生活，已更好的身心狀態來催生新專輯，還笑稱：「社群網站沒見到我，代表我真的過得很開心」。

蔡依林海邊出遊，大露美腿外，一轉身還秀美背與蠻腰。(取材自jolin_cai IG)

不時會在社群跟粉絲分享工作美照及出遊趣的蔡依林，昨天更新多則IG限時動態，透露跟朋友去海邊玩耍，看著海浪好舒壓，兩人之後去了一家景觀餐廳用餐，炸物拼盤、熱烤土司搭配水果冰沙，配上無敵海景，享受滿滿的度假氛圍。

天后開心出遊，自然不能錯過她的穿搭，照片中蔡依林穿著黑色合身上衣搭配芥黃色長裙，在海景之前拿起烏克麗麗現場彈上一曲，豪邁抬腳支撐，美腿從裙子的高衩中滑出，還有另一張照片，是蔡依林轉身欣賞大海，正面原本相當樸素的上衣，一轉身竟心機挖了大洞，從美背直露到蠻腰，S曲線看光光，讓人不禁讚嘆蔡依林不但有著好身材，還常保青春凍齡，真的超性感。