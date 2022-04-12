香港41歲男星陳冠希，當年憑著一張帥痞臉蛋，與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男，2008年因艷照事件淡出演藝圈，久未推出新作，後來他娶了大陸超模秦舒培，在愛女Alaia誕生後疼愛有加，不時在IG曬出女兒照片，近期他和女兒開直播，一起說著流利的英語，想不到女兒脫口而出老爸正在拍電影，陳冠希連忙叫他不能說，不過震撼消息已被傳了出去。

當年陳冠希召開英文記者會道歉赫赫有名，女兒向爸爸繼承到優異外語能力，不過女兒被陳冠希問到說幾句中文時，女兒感到有些困難，似乎英語才是她的第一語言般，在直播進行過程中，陳冠希一臉寵溺地看向女兒，完全沒有多年以前火爆樣，和女兒用英語一問一答，後來猛親女兒臉頰，女兒幸福靠在爸爸懷裡，互動溫馨非凡。

陳冠希甜蜜親吻愛女。(圖/微博)

女兒故作嫌棄，小手使勁擦了擦臉龐，對爸爸說口水噁心等語，陳冠希笑著回應裝作很傷心，充滿著濃濃的父愛。直播中的氛圍相當好，就在兩人自然親暱的聊天聲中，女兒爆出重量級消息，聊到爸爸正在「making a movie」此時陳冠希馬上比出噓的手勢，意思是尚且不能說出去，這還是個秘密。

陳冠希這幾天人都在東京，這支直播影片是陳冠希一家3口等餐拍攝，近來常有路人上傳和男神的合影，被誇讚人很親切，要求合照都願意給拍，還十分照顧粉絲，洗白多年以來給人的壞印象。