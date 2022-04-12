外傳蔡英文總統近期曾諮詢政壇重量級人士，針對監察院副院長可望提名親民黨祕書長李鴻鈞，以展現總統超越黨派的人事思考。對此，總統府發言人張惇涵今天表示，政府相關人事若有定案，即會對外公布，在此之前，各界無須過度臆測。

第六屆監察委員目前共27人，蔡英文總統前年提名時，有2名被提名人婉謝提名，當時蔡英文曾表示將等待適合時機再提名。蔡英文的總統任期還剩下兩年多，考量到立法院下半年將進入總預算審查會期，若要立法院行使同意權，以本會期提名較適宜。

由於之前外界對於本屆監委提名人選多有詬病，認為監委背景幾乎全是傾綠人馬，為展現蔡英文總統超越黨派的人事思考，傳出監察院副院長將提名親民黨祕書長李鴻鈞。對此，黨政人士表示，李鴻鈞確實是考量人選之一，但仍待多方徵詢才能定案。

總統府發言人張惇涵則表示，政府相關人事若有定案，即會對外公布，在此之前，各界無須過度臆測。