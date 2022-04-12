蘇貞昌：症狀輕、藥品足 停課措施朝正常生活前進

全校停課標準擬大鬆綁，朝1／3班級出現確診、密切接觸者才停課。行政院長蘇貞昌今表示，這次病毒傳播快、症狀輕，99.6％多都屬無症狀或輕症，且目前藥品準備充足，有足夠量能朝正常生活前進，因此相關停課措施，會逐步朝正常生活方向前進，以維護學生受教權。

本土疫情狂燒校園成重災戶，全台逾230所學校停課或部分停課，引發停課標準太嚴，不適用這波Omicorn傳播快但輕症多的特性，指揮中心和教育部達成共識，擬將現行2人確診全校停課的規定，改為全校三分之一班級出現確診個案或密切接觸者才需要停課，最快今天公布。

行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，在全球疫情的情形下，台灣能做出最好的成績，讓人民一直過正常的生活，甚至於上市櫃公司業績還是史上最高，這都非常不簡單。

蘇貞昌表示，基於這樣的信心與經驗，又看到這次病毒是傳播快但症狀輕，99.6％多都是屬於無症狀或者輕症；況且，目前有充足的藥品準備，並也已加購相關的口服藥，有足夠的量能能夠朝正常生活方向來前進。

蘇貞昌強調，有這樣的成績是國人同胞大家的努力，但還是要照防疫中心的指引來走。對於停課標準是否放寬，他說，因為症狀輕，且有足夠準備，所以相關的停課措施，指揮中心會朝逐步正常生活的方向前進，以維護學生的受教權。