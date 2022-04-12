網路民調大勝陳時中 羅智強曝真相指「最希望和他切磋」

國民黨台北市議員羅智強日前大動作宣布參選桃園市長，遭國民黨秘書長黃健庭稱民調「太弱」，但近期最新的「網路民調」中，顯示羅將成為黨內最強人選，支持度還遠遠超越衛福部長陳時中。對此，羅智強12日於台北市議會受訪指出，網路投票和實際民調不同，事實上陳時中在桃園的支持度非常高，若有機會被黨提名，希望能和陳在競選舞台上切磋市政意見。

Yahoo日前舉辦網路民調，投票時間在4月7日至4月11日，題目為「你認為誰適合代表國民黨參選桃園市長？」最新數據顯示，國民黨人選由羅智強獲得的60.8％支持，民進黨人選則由僅獲得15.9％的陳時中出線。

「這是份全國性的網路民調，不能夠用來解讀我的支持度。」羅智強坦言，自己看過一些公開、不公開的民調，坦白講陳時中在桃園的支持度非常高，所以網路投票和實際民調還是不太相同。

羅智強說，如果他有機會被提名為國民黨桃園市長的參選人，最希望的對手是陳時中，因為對方是個可敬的對手，但陳時中現在防疫工作重，將來到底要選台北市還是桃園市是陳的個人意願，如果有機會，還是希望跟陳時中在市長競選的舞台上切磋市政意見。

由於民調出來的第一時間，羅智強在臉書上表示「我應該是做對了什麼」，引發外界好奇。他則說，這句話不是在講民調，主因是綠營一直攻擊他表現較好的民調是假民調，對做民調的單位未必公平，還說近期綠營的朋友非常關心他，包括桃園市長鄭文燦親自挑錯字，還有人在政論節目上有很多指教，他感謝大家關心，顯然自己一定做對了什麼事情，才讓大家花那麼多努力來關心我。