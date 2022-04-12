新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心也規劃大量使用快篩，以快篩、PCR交替使用，讓採檢的效率最大化。指揮官陳時中今預告，政府會把採購計畫做好，除透過政府多買的方式壓低價格，也會要求廠商將市場價格降低，至少降至200元以下，提醒民眾不用搶購，未來快篩試劑會越來越便宜。

陳時中今接受《新聞放鞭炮》專訪時表示，Omicron和以前的病毒比較起來相對輕症，傳播的速度也非常快，過去其他病毒株潛伏期約介於7天～14天，現在則是大概3天，且在1天半就有傳播力。為與病毒賽跑，指揮中心擬成立「快篩國家隊」，除大量採購，也會協調人力進入工廠幫忙，讓產能提升。目前快篩試劑價格介於260～360元間，他坦言確實是貴，以前使用少、規模小，就會比較貴，現在政府準備大量使用，和PCR混合使用，讓效率更高。

針對快篩試劑，陳時中表示，指揮中心所做的事有2個，1是公費的快篩，針對高風險區域（如基隆）提供每批20萬個試劑。疫情監測小組由定期修訂風險等級，目前高風險區域為北北基桃，目前基隆公費快篩做起來不錯，發放20萬劑快篩試劑後，共檢出44例陽性，其中PCR陽性有38人。目前指揮中心已和這幾個縣市聯繫，希望把計畫提出，儘快來做。另目前隔離、確診病人、居家檢疫的快篩也是公費。針對企業、一些公家單位，指揮中心也制定共同採購契約在平台上買，因為量大，價格就便宜。

除此之外，陳時中也預告接下來將把快篩的採購計畫做好，讓廠商有信心。政府會多買，價格也會降低，政府會同時要求廠商將市場價格往下降，讓大家買得到、價格友善，公務上的使用也充足。目前試劑價格相對來講是貴，未來至少會降至200元以下，提醒民眾不用搶購，有需要的才買，不需要囤貨。