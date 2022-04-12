南韓「迫降CP」玄彬、孫藝真於3月31日完婚後，私下一舉一動都備受矚目，而日前傳出沒有計畫蜜月的兩人，昨（11）日卻突然現身仁川機場準備飛往定情地美國度過蜜月，而兩人在機場甜蜜的互動也被媒體及粉絲給拍到，在網路上流傳開來。

根據南韓媒體的報導，玄彬與孫藝真於3月底完婚後一直忙著整理新家以及致謝親友，直到昨日才一前一後的現身機場前往美國度蜜月，而兩人一到機場看到媒體及粉絲便親切的打招呼，孫藝真甚至停下腳步讓媒體捕捉畫面，臉上藏不住幸福洋溢的表情，兩人甚至還一同穿上白T低調放閃，羨煞不少人。

而他們進入免稅店後，玄彬貼心的替老婆拎著包包，左手則是空著疑似想牽老婆的手，但替玄彬拎著外套的孫藝真，疑似發現還有媒體在跟拍而遲遲不肯牽玄彬的手，最後甚至將雙手放進了西裝外套的口袋中，讓耿直的玄彬有些失望。

孫藝真及玄彬抵達美國機場後，現場也聚集了大批的粉絲圍繞左右，孫藝真甚至一度因推車卡住而被民眾包圍，一名「私生飯」還近距離貼近孫藝真的臉自拍，玄彬看到後則是立即上前解救受困的老婆；在外等待接應的車子時，玄彬還貼心的將孫藝真拉到安全區域，避免被來往的車子撞到。而兩人甜蜜的互動，也讓網友看了紛紛留言「私生飯太誇張了」、「留給人家一點空間吧」、「孫藝真嫁給了愛情」、「這一對好甜啊」、「都蜜月了拜託大家別打擾他們」、「希望會有蜜月寶寶」。

另外，經紀公司昨日也在網路上公開兩人結婚當天的絕美側拍照，同樣在網路上引起話題。