有民眾11日在新北市土城長庚醫院使用門診掛號的自動繳費機時，投一枚10元竟掉出上百枚硬幣，讓他當場超傻眼，直呼「中拉霸的機率有多高？」貼文引起網友熱烈討論，還有網友笑稱這是遇到兌幣機吧？

一名網友在「爆廢公社」發文表示，在醫院使用自動繳費機繳費，才剛投一枚10元硬幣，自動繳費機竟然嘩啦嘩啦掉出一堆10元硬幣，目測有上百枚，讓他頓時驚慌失措，連忙通報醫院志工。這經驗實在太特別，原PO開玩笑說「在醫院用自動繳費機中拉霸的機率有多高？把這好運分享給大家」

貼文曝光大家紛紛笑說「你應該是投到兌幣機了」、「我不要分好運，我要知道這台在哪」、「廠商灌錯軟體」、「擺錯機台了，擺到角子老虎」「原來醫院裡有附設老虎機，哪間沒有報一下」、「這個真的很好笑」、「都給你，都給你啦！機器罷工」

也有網友分享類似經驗「我曾經在公共電話投10元，掉下來好多錢，拿不完」、「我曾投十塊奶茶掉整排，喝不完的概念」、「我也遇過」，也有人提醒「千萬別以為賺到了想拿走多找的錢，小心觸法」、「機器裡面掉出來的錢不是你的，一個都不能拿」原PO則回應，謝謝你的提醒，有通知醫院志工協助處理。