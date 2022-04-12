26歲香港女星郭奕芯早年參加「Yes!!全港校花選舉」出道，擁有33C火辣身材的她先前更與阿Sa（蔡卓妍）演出過電影《非分熟女》，外型亮麗的她被歌手張敬軒在節目中封為「當代最漂亮女星」，最近郭奕芯曬出自己穿低胸白色小可愛，外搭一件襯衫露出雪白東西半球W型碗公般上圍的辣照，引來粉絲大暴動。

郭奕芯早年是女團Angel girl成員，獲周杰倫力挺，還被方文山收為開門弟子，出過3本寫真集，並客串電影《春嬌救志明》，去年她在IG限時動態發長文，正面回應整形傳聞，直言多年來她長了不少肉，朋友都知道她一直是微胖身材，「反正說我醜整容、什麼奇奇怪怪的，我都可以接受（而且我這個人很坦白一早有承認過微調），畢竟人呀不是每個樣子也能夠讓全世界都喜歡，身材這個東西，自問不完美（最近也不停運動修線條）但肯定從來沒做過任何加工，不然可以試試當我男朋友親身體驗一下。」

後來，郭奕芯上節目《晚吹–戀講嘢》大聊性經驗，自曝曾遇到喜歡在發生關係時愛打人巴掌的男友，她認當下覺得很不尊重，但後來決定轉念去享受，「因為當時他是我男朋友，我就嘗試接受，發現除了很痛，還其實有點爽的感覺」，引來同場嘉賓驚呼：「原來妳這麼重口味！」

常不吝分享性感照片的郭奕芯，最近曬出自己穿著低胸小可愛，襯衫釦子全開露出雪白上圍的照片，她更一臉無辜望著鏡頭，挑逗用英文寫下：「Tell me what you want」，引來粉絲大讚：「嘩～世界和平」、「看應該看的地方是禮貌」、「芯姐我不爭氣看妳啲照片不由自主視線向下掃」、「滿足了慾望。麻煩多曬點」、「好身材超誘人！」