群聯(8299)3月、第一季營收同創新高，執行長潘健成表示，有鑑於KIOXIA與WD第一季在日本發生原料汙染事件，最快本季NAND儲存模組產品將出現供給缺口，預期可能出現第二波的漲價效應。群聯今股價開高拉高、漲逾3%。

群聯3月合併營收為63.8億元，月增加20.2%、年成長23.3%，創歷史單月新高；第一季營收171億元，年成長達33%，同步刷新歷史單季與同期新高。

群聯3月PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長近80%，刷新歷史單月新高；工規控制晶片總出貨量成長超過15%，持續穩定成長。此外，年度累計至3月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率近73%，記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長將近25%，均刷新歷史同期新高。

潘健成說明，由於第一季期間發生KIOXIA與WD的半導體原物料汙染事件，其受汙染的生產線停工約1.5個月左右，換言之，市場預期將在傳統旺季期間(Q2至Q3)開始發生NAND儲存模組產品的供給缺口，屆時短缺現象可能最少持續1.5至2個月左右，預期可能出現第二波的漲價效應。

潘健成進一步說，有鑑於汙染事件發生及可預見的短缺狀況，群聯努力積極與全球的客戶進行溝通，例如透過逐月平衡採購等方式，降低客戶於旺季期間可能發生原物料短缺的風險。

在產能部分，群聯今年晶圓供應是雙位數百分比成長，台積電(2330)、聯電(2303)大約各半，成熟製程在聯電投，先進製程在台積電投。