美股昨夜續挫，科技股為主的那指與費半指數雙雙跌逾2%，日韓股市今早跟跌，美股期指也呈現偏空。台股昨量增險守萬七，但受國際股市空頭勢力不退、國內疫情持續升溫下，大盤再開低43點，隨後昨日強勢撐盤的金融股、農糧概念族群，及航運族群紛紛回落，指數一度急殺至16905點，所幸權王台積電(2330)奮起翻紅，電子族群士氣大振，半導體、電子零組件、光電等攜手反攻，拉抬大盤翻紅漲約50點。

分析師指出，台股今面臨萬七保衛戰，農糧、快篩族群退燒，由鋼鐵和電子族群擔任新的主流，但在台幣貶值的情形下，需要小心電子反彈屬於曇花一現，追高宜留意風險。台股是否能守住萬七關鍵將在台積電的表現，若14日即將召開的法說會中能釋出正面訊息，有利台股走勢。

盤面上，台積電ADR創波段新低，今早曾探至552元破波段低後，買盤出現股價漸漸回升至平盤之上；農糧概念股短線漲多，東鹼(1708)、興農(1712)皆重挫7%以上、台肥(1722)跌幅也超過6%；快篩試劑太貴挨轟，陳時中保證會更便宜，檢測族群中的亞諾法(4133)及泰博(4736)漲勢收斂；鋼鐵族群受到買單拉抬，中鋼(2002)、大成鋼(2027)等攜手揚升。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，俄烏戰事未好轉、聯準會鷹聲四起，及費城半導體走勢趨弱，科技股面臨較大壓力。不過，本週晶圓大廠與光學鏡頭大廠法說會將登場，若能釋出正向訊息，有機會激勵新一波外資回補資金潮，也是能否提振台股氣勢的關鍵。

葉獻文認為，升息、縮表、地緣政治，以及中國封城導致相關台廠供應鏈生產受到影響等變數，預期第二季指數將以箱型整理格局機率較大，在選股上，宜朝優質高息股、具有營運成長性、硬體升級等方向選股，具有長線題材的半導體、5G、AI、物聯網、伺服器值得逢低布局，可受惠於升息的金融股亦可納入標的，循環性產業、民生消費等類股等則建議伺機操作。