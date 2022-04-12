俄軍承認先前在基輔一役戰敗後，已改變策略將兵力集中在烏東，近日被衛星直擊烏國第二大城哈爾科夫再現13公里軍車車陣，俄軍更調派了最新型號的BMPT戰車，為可能到來的城市戰做準備。對此，學者賴岳謙在《少康戰情室》節目上分析，此戰至關重要，烏俄雙方都有輸不得的壓力！

在俄羅斯方面，前政大外交系副教授賴岳謙提到，如果俄軍戰敗撤離，將嚴重影響甚至造成俄羅斯在歐洲、北約，甚至全球的影響力衰敗，總統普丁的領導地位也會受到重創，因此將具有作戰經驗的前駐敘俄軍總指揮德沃尼柯夫大將，調往烏東前線坐鎮指揮。

而烏克蘭方面，賴岳謙說，先前多採守城戰的烏軍與基輔當局也不能掉以輕心。首先要防範的是：由於俄軍在烏克蘭北部和白俄羅斯仍有為數不少的部隊，如果烏軍主力在烏東出城應戰且遭到牽制，烏北、白俄一帶的俄軍便有機會直攻基輔。

其次，賴岳謙也推測俄軍有意切割烏克蘭領土，他提到目前俄軍強力轟炸的第聶伯羅、奧德薩一帶是俄裔人口集中地，俄軍可能透過軍事行動實質佔領烏國南部各州，推動獨立公投後成立如盧甘斯克和頓內茨克的親俄傀儡政權，藉此裂解烏國。