北市萬華區甜不辣名店「亞東甜不辣」吳姓老闆，指控妻子近年對他身體和年邁婆婆默不關心，心寒之餘向法院訴情離婚。吳妻則委屈表示，多年來做牛做馬，老公不僅動輒打罵，還疑似外遇婆婆的外籍看護。台北地院認為，當初吳男住院，妻子曾到醫院探視未果，兩人對異性互動界線歧異，也不是無法解決，且雙方對這段婚姻仍未死心，因此駁回吳男離婚之訴。可上訴。

位於北市萬華區西園路的「亞東甜不辣」，是萬華60年老店，號稱是萬華四大甜不辣之一。吳姓老闆和妻子從當年父母手中一個小攤車，經營成地方名店，又擔任萬華知名宮廟「青山宮」總幹事，是地方上的聞人。

吳男指控，自己和妻子於1977年結婚，結縭已45載，胼手胝足打拚出今天的成果。近年妻子年紀漸長而性情丕變，不僅對他渾身上下的心血管和慢性病毫不關心，對於店內事務也不再付出，甚至不願照顧年邁的婆婆，日前只看到他和青山宮女信徒聊天，便醋勁大發動手傷人，讓他十分心寒。

吳妻反駁，自己嫁給吳男僅3天，吳男就去當兵，獨留她一人面對公婆和5個小姑，連懷孕都要打理店務。不料甜不辣創出名號後，老公竟開始吃喝嫖賭，多次在外拈花惹草，對她卻是動輒打罵，如今竟為離婚顛倒是非。

法官查出，2019年5月吳男因心肌梗塞送醫急救，吳妻聞訊先電話關心，隔天立刻前往醫院探視，可見雙方仍有夫妻之情。且兩人因與異性相處不快而分居，隨時都可透過子女聯繫，關係或許仍可透過婚姻諮商或其他輔導加以改善、化解，更重要的是兩人仍有維持婚姻的意願，並非毫無回復希望，因此判決兩人不准離婚。