為妥適處理刑事扣押與民事或行政執行程序之間的競合，顧及「剝奪犯罪利得」與「被害人獲償需求」，司法院舉辦「刑事訴訟法扣押、沒收執行部分條文修正草案諮詢會議」，邀集專家學者意見交流，為兼顧保障被害人權益及交易安全，進一步完善修法。

司法院表示，「刑事扣押」的目的在於達成證據保全、沒收及追徵財產，但同時也不能忽略被害人、交易安全及善意第三人的權益。因此在刑事案件中，所沒收或追徵的財產，在得以發還被害人之範圍、期間或程序處理，以及涉及不同權利人間的關係上，不僅須考量不使被告因犯罪而坐享犯罪所得，也必須兼顧對該物有權利之人及因犯罪受有損害之被害人的利益。

這次會議由最高法院庭長林勤純主持，邀集專精於刑事、民事、行政執行程序領域的學者專家及實務界人士，共同研討相關議題，衡酌面向多元；司法院將綜整多方意見，用以評估政策及草案妥適性，續行推動修法。