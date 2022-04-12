胡凱欣在2000年演出偶像劇《麻辣鮮師》，飾演「胡凱欣」一角，戲中是「龐德」第二任女友，仗義執言、富有正義感，姣好外型加上搶眼的個性，開播至今已過10年時間，仍令人印象深刻。胡凱欣淡出演藝圈多年，近日接受媒體採訪透露自己3度再婚，對象是32年前的初戀男友。

2000年，胡凱欣以本名出演《麻辣鮮師》，飾演香港僑生，是該劇第一代「資處三丙」的學生。現年約莫48歲的她，在2006年結束7年婚姻，勇於面對媒體承認動了豐胸手術，回到香港後逐漸淡出演藝圈，而後再嫁給一個香港人，2008年懷孕，婚姻再度破局。

《聯合報》報導，胡凱欣閃嫁初戀男友，她形容兩人重逢的過程就像電影情節，她16歲時就認識對方，兩人相差7歲，第一次見面就一見鍾情，還挑在情人節當天開始交往，交往5年分分合合，分手後就失去聯絡；但胡凱欣結婚消息一出，也驚訝她和初戀情人分開32年結婚，更勝大S和具俊曄分開20多年後再復合結婚。

胡凱欣說自己目前在香港從事保險金融業，老公是電信業，隔了20多年靠臉書才重新聯絡上，兩人當時都各自結束婚姻恢復單身，胡凱欣甜蜜表示「我們恍如隔世，他是我唯一會崇拜的人，跟他再一起兩人越來越好，我從來都是個超級堅強的人，甚麼事都自己來，看我一個人從香港到台灣就知道，從來沒有一個男人可以讓我安心、帶著我走，只有他，輾轉各自經歷了20年，再遇上所有感覺都還在心裡，我們很慶幸，再遇上時都是最好的自己。」

由於香港疫情嚴重，胡凱欣說兩人已經在4月8號登記結婚，剛成人妻的她提到自己會冠夫姓，等到疫情穩定政府機關恢復正常就會去改身分證。