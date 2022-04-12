日本演員安達祐實12歲時演出日劇《無家可歸的小孩》，劇中可憐又堅強的模樣賺人熱淚，讓她一夕成為超人氣童星，不過後來力拚轉型，不僅接拍全裸不露點性感寫真，更在《花宵道中》露點演出，並真槍實彈上演激情床戲，堪稱出道以來最大尺度。

安達祐實成年後，因童顏外型受限戲路，工作量大減，擔任經紀人的媽媽竟在未告知的情況下，安排她拍攝全裸寫真集，為了挽救搖搖欲墜的演藝事業，她只能接下此工作力求轉型，隔年又在《花宵道中》扮演藝妓，真槍實彈上演激情床戲，不僅和服被扯開露點演出，連傲人D罩杯也被人直接狂揉，讓人看得臉紅心跳，與昔日螢光幕前的甜美形象相差甚遠。

而她為了力拚轉型，在電影《花宵道中》挑戰全裸演出，未料多數粉絲似乎不買單，但她心情仍不受影響，更在受訪時表示會接下這部戲，主要是因為凍齡童顏的緣故，讓外界一直把她當成小孩看待，為了打破觀眾多年來的刻板印象，才決定接演讓大家刮目相看，果然也引起關注，掀起超高討論熱潮。

不過談起安達祐實的感情史，卻不比演藝事業順遂，24歲時帶球閃嫁諧星井戶田潤，卻因男方劈腿離婚，讓這段婚姻維持3年4個月就宣告終結，直到2014年再婚攝影師桑島智輝，並生下次子，才讓她重拾美滿婚姻及家庭生活，而她更以38歲年紀登上熱門少女雜誌《CanCam》封面，成為雜誌社創刊以來「最老封面人物」。