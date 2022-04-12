接受震波治療一個月後，鈣化完全消失。（豐原醫院提供）

今年67歲的陳女士肩膀經常疼痛，今年1月到豐原醫院掛復健科門診，理學檢查發現手臂上抬與內轉時會因嚴重疼痛而無力，當天安排X光檢查後，發現除有旋轉肌肌腱炎外，還出現嚴重鈣化，就是肩關節鈣化性肌腱炎；建議她除做一般常規復健外，再安排3次的自費震波治療，一個月後追蹤照X光片發現鈣化點完全消失，肩關節疼痛與功能都得到大幅度的改善。

豐原醫院復健科醫師張憲伯說，體外震波對鈣化性肌腱炎是種非常有效的治療方式，根據研究透過3次震波並追蹤3個月後，鈣化點多能顯著變小，甚至有36％病人鈣化點可在震波3個月後完全消失；相較於沒有復健需要經過3-10年才有1／3的病人會慢慢吸收，打震波的效果快而顯著。

張憲伯指出，震波用於骨骼肌肉的治療，研究發現有7-8成的治療效果。全世界臨床醫學實驗也證實，體外震波是安全有效的，震波可促進肌腱血管新生，進而改善血流供應，加強受損細胞的恢復。震波能立即紓解疼痛，深受有骨骼肌肉問題困擾者所喜愛。治療後可直接回家、低危險性、高治癒率，能有效降低手術的需求。

震波除對肩關節鈣化性肌腱炎有效外，對於其他骨骼肌肉問題，包含足底筋膜炎、退化性膝關節炎、髕骨肌腱炎、髖關節炎、肩膀旋轉肌發炎、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、板機指、腕隧道症候群、甚至癒合不良骨折等都有效；一般來說2-3次的震波療程，搭配治療師教導的衛教，多能得到一個安全、快速又有效的治療效果。

復健科醫師余學致強調，對於肩關節肌腱鈣化快速又有效的治療方式，除震波外，透過軟組織高頻超音波檢查，若是靠近骨頭端的肌腱鈣化，利用其研發的Su Ci method導引注射方法，能更準確定位也能得到非常良好的成效，提供給有肩關節肌腱鈣化困擾的民眾，除復健外更多更快速治療的選擇。