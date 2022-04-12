台灣中油公司今日上午舉辦新任董事長李順欽及總經理方振仁布達典禮，由經濟部長王美花監交，典禮順利圓滿。新任董事長李順欽及總經理方振仁都是從台灣中油基層做起的「油人老兵」，學經歷豐富完整，將帶領台灣中油穩健邁向轉型之路。

李順欽歷任前高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理及總經理職務，服務年資超過40年，是兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理之優秀專業人才，去年2月19日起代理董事長職務迄今。方振仁歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總經理等職務，服務逾37年，於2017年1月16日擔任副總經理迄今，對工程規劃興建及預算執行管控等業務具有豐富的經營管理能力。李順欽及方順欽配合政府能源轉型政策，積極推動觀塘第三座液化天然氣接收站等重大天然氣輸儲設施增、擴建計畫，績效卓著，甚受各界肯定。

李順欽指出，擔任董事長是榮譽、是承擔，更是重大責任的開始，面對多變的國際局勢，台灣中油身為國營事業及能源產業龍頭，除了持續穩定供應國內所需油氣，維持油品與服務品質，善盡及企業社會責任，更要配合政府推動2050淨零碳排目標，以「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大方向全面規劃轉型，在轉型道路上藉由專業技術量能攜手外部單位，進一步發展零碳能源相關技術和網絡以協助加速達成台灣淨零的目標，蛻變成為「帶動台灣永續發展的新動能」。

方振仁感謝歷任長官給予的機會和挑戰，他表示，台灣中油是支優秀的團隊，未來將持續透過團隊緊密合作努力，落實執行第三座液化天然氣接收站等各項能源轉型計畫；在董事長領導下共同努力打造工安、環安、資安及廉安「四安」的環境，讓員工們「心安」，也將持續致力於「環境、社會、公司治理(ESG)」的三贏，共同追求企業永續發展目標。