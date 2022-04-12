移居上海的金鐘視帝李立群，因受上海封城影響，目前仍在家隔離，親民的李立群仍也樂於在網上分享隔離日常，他近日就裸上身在陽台曬太陽，女兒則在身後跟著曬日光浴，而當李立群說到自己索性把上衣都脫了曬太陽，女兒還作勢脫上衣，驚人舉動讓網友全看傻。

70歲李立群積極經營抖音平台，他幾乎每日一更，而李立群日前則頂著白髮、鬍鬚，裸上半身入鏡，發表「父女陽台補鈣」為題的短片，李立群透露自己在陽台曬夕陽，他還說：「我乾脆把上衣都脫了，就曬吧，封城嘛，沒事幹、找事幹」，而在李立群身後的女兒聽到還作勢脫上衣，動作相當調皮。

李立群女兒的驚人舉動讓網友看了都嚇傻，紛紛留言：「女兒嚇我一跳，太皮了」、「李老師，妳女兒也太搞笑了」、「後面那姑娘絕對是女漢子性格」。

李立群看似正能量面對上海封城，不過他日前才透露，由於封城宣布得太突然，家裡的糧食和蔬菜來不及準備，李立群也秀出，團購來的「羊肉夾饃的饃」，他無奈說：「團購只買的到饃，買不到肉，那就吃饃吧」，李立群強調這段期間，現在並不是想買什麼就買什麼，而是「給你什麼，就只能吃什麼」。同時，李立群也提到，他當天好不容易拿到白菜，李立群趕緊燉了白菜豆腐五花肉，他還形容這是「盛宴」，語氣相當興奮。

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