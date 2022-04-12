一名移工冒險爬出窗外陽台，沿著採光罩冷氣孔，爬到鄰居窗台躲藏。（翻攝畫面／謝瓊雲台中傳真）

移工群聚吵鬧 見警上門秒變蜘蛛人逃竄

台中市中科國安一路一處大樓，上周末晚間有居民報案指移工群聚吵鬧、妨害安寧，警方獲報前往現場，不料屋內移工竟一秒變身蜘蛛人，冒險從窗外陽台攀爬至樓上、樓下樓層躲藏，但警方仍一一將4名移工逮回警所，經查全都是逃逸失聯移工及觀光簽證逾期居留，移請移民署臺中專勤隊歸案。

台中市警第六分局永福派出所所長廖雲傑指出，9日深夜11點40分許，永福派出所獲報指西屯區國安一路一處大樓內9樓，疑似有移工群聚，深夜飲酒、喧嘩吵鬧，影響住戶居民休息。

警方到場盤查時，10多名移工四處逃竄，還有人冒險爬出窗戶陽台，自以為是蜘蛛人，沿著窗邊採光罩或冷氣孔，往上、下樓層攀爬，有人從原先的9樓房間一路爬到10樓，也有人躲在7樓，企圖躲藏逃逸，受困鄰居住戶陽台，最後仍舊被員警一一敲門尋訪逮回。

其中一名移工躲至7樓某住戶陽台被警方進門帶回時，還客客氣氣轉頭向屋主禮貌點頭說謝謝，令員警啼笑皆非，屋主也傻眼；經現場清查移工身分，發現其中4名越南籍移工，有3人為失聯移工、另1人持觀光簽證入境後逾期居留。

警方呼籲，請民眾配合警察臨檢盤查，勿心存僥倖之心態，企圖規避逃逸，避免造成無法挽回之遺憾；警方秉持除惡務盡之精神，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。