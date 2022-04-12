前行政院消保官林譽倉，向已故的頂福陵園前負責人徐仲祥藉口疏通官員，詐取710萬元，事後與律師誆騙徐的養子印鑑，撤銷對他的假扣押，被依貪汙等罪判刑10年1月確定，法務部矯正署已核准林的假釋案。

判決指出，林譽倉原名林光銘，擔任台北縣府社會局課長期間，認識林口頂福陵園負責人徐仲祥，之後擔任行政院消保會消保官，以他曾在社會局任職，與北縣農業局、工務局熟識，且為行政院消保官掌有監督、協調各部會局署與地方政府之權，可就頂福陵園遭議員關注之超挖、地目不符等事項向農業局、工務局人員說項，徐仲祥誤信林能疏通相關行政機關人員，陸續支付林710萬元。

林涉貪被檢方起訴，找大學同學游姓律師辯護，徐生前為保全遭林譽倉詐騙的財產，在2003年檢方偵查期間，曾對林提出民事損害賠償訴訟，對林及其親友名下財產執行假扣押逾2000萬元獲准。

林在徐2005年過世後，利用徐妻與養子不睦，由游姓律師假意免費代打徐仲祥婚姻無效官司；養子提供印鑑做為委任使用，律師即偽造民事聲明承受訴訟暨聲請撤銷狀，撤銷對林譽倉及其親友的假扣押、林、游涉偽造文書罪被起訴。

林涉貪部分，高院更三審判林9年9月徒刑，2017年最高法院駁回上訴，全案確定，至於林涉偽造文書部分，判刑8月確定，2罪合併應執行10年1月。