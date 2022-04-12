當體內血液中的脂肪，如膽固醇及三酸甘油酯含量偏高時，就是高血脂症。一般都能從調整飲食及生活作息來穩定血脂，但也有人可能因為有心血管病史，或者透過改善作息仍無法有效調控數值時，醫師就會開立如Statin類的降血脂藥品。食藥署提醒，長期服用高血脂藥物的患者，要注意藥物副作用，並且適時與醫師反應討論，也提醒服用Statin類藥物的患者，要避免如離心運動等4件事。

食藥署指出，常用的降血脂藥物，大致有 4大類型：

1. 膽酸結合樹脂 (Bile acid sequestrant resin)

主要功能是阻止腸胃道中的膽酸被吸收，以增加肝臟代償性利用膽固醇製造膽酸，減少肝細胞中膽固醇的含量。可能的副作用有胃腸不適症狀，如腹瀉、便秘等。

2. 纖維酸鹽衍生物(Fibric-acid derivatives)

主要作用為降低血中三酸甘油酯濃度。可能的副作用有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及肝功能指數上升等。

3. 菸鹼酸 (Nicotinic acid)

為 B群維生素，大劑量時可以減少低密度脂蛋白、三酸甘油酯、膽固醇的濃度，並可增加高密度脂蛋白(好膽固醇)的濃度。常見副作用有胃腸不適、高尿酸、痛風、紅疹、肝功能指數增加等。

4. Statins類藥物 (HMG-CoA reductase inhibitors)

此類藥物是效果最強的降膽固醇藥物，其作用機轉為抑制肝細胞中膽固醇合成的速率限制酵素，進而減少血中的膽固醇含量。此類藥物可能會出現肝功能指數上升、或有頭痛、噁心、疲倦等。

使用Statin類降血脂藥品，3種食物、1類運動要避免。(圖/衛福部食藥署 )

●使用Statin類降血脂藥時 3種食物、這類運動要避免！

藥師蘇柏名指出，若是醫師開立的是Statin類降血脂藥品時，務必注意：

1.避免飲用葡萄柚汁：

會影響藥品代謝，增加藥品的副作用。

2.避免與燕麥一起吃：

降低藥物在腸胃道的吸收率。

3.避免同時服用紅麴：

紅麴的結構與Statin類藥品相似，會使血液中的藥品濃度增加，加重肌肉痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解，也會增加肝腎代謝負擔，造成損傷。

4.避免進行高強度的離心運動：

離心運動通常指的是短時間內會有加速、減速、緩衝等動作的運動，像是跳高、跳遠、短跑、挺舉、網球、羽球、桌球等。

藥師解釋，這類離心運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，但使用Statin類藥品的患者，進行離心訓練恐引發橫紋肌溶解症，務必小心。建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳等為主。

此外，也建議服用降血脂藥物者，最好定期檢驗血液。如果出現疲倦、食慾差與深褐色尿等症狀，就要考慮是否為藥物副作用，應盡快諮詢醫師，切勿自行停藥，以免血脂數值異常，引發心血管病急性發作。