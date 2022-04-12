近期本土確診案數逐漸攀升，指揮中心接連創造類普篩、全民防疫愛心篩檢、新台灣模式等防疫名詞，民眾黨立委蔡壁如提出五點質疑，包括突破性感染案例如何計算、突破性感染者施打疫苗的劑數、打過疫苗的重症比例、死亡個案接種疫苗比例、不同廠牌疫苗保護力的科學統計數據，呼籲疫情資訊應該要公開透明，並訂定清楚、明確的防疫指引給民眾依循。

最近本土疫情有升溫的趨勢，每天4、500的確診病例，對於疫情要燒到何時，指揮中心指揮官陳時中說，6月底不會告一段落。

蔡壁如指出，為了防疫，我們已經戴了2年多的口罩，以目前疫情的情況，各種防疫語言像是類普篩、全民防疫愛心篩檢、新台灣模式等不斷推陳出新，但現在全台多所學校因疫情停課，遠距教學，但確診者的接觸者要不要「自主健康檢測」，政府高官和一般民眾的標準是一致的嗎？

蔡壁如質疑，超過50個突破性感染，究竟是怎麼統計出來，境內、境外是一起算還是分開算；面對疫情爆發，究竟有多少例突破感染案例，其中施打疫苗劑數的比例為何；另外，打過疫苗的重症比例；另死亡個案中，接種疫苗的比例，以及不同廠牌疫苗防護力是否有科學統計。

蔡壁如更質問指揮中心，究竟現在的疫苗政策為何，是否要永無止境一直施打下去，或是施打到第三劑為止，若要持續施打，疫苗數量足夠嗎？指揮中心不要只會用防疫語言的魔術，應該明確告訴民眾防疫政策未來方向。