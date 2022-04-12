多重負面因素導致大陸3月汽車產銷均走低。中國汽車工業協會（中汽協）披露資料顯示，3月大陸國內汽車產銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，分別較去年同期下降9.1％和11.7％。

其中，大陸新能源車3月產銷量表現優於全行業，達到46.5萬輛和48.4萬輛，月增長25.4％和43.9％，年增速均為1.1倍，繼續保持快速增長勢頭，市場占有率達到21.7％。

整個第1季度，大陸汽車產銷分別為648.4萬輛和650.9萬輛，分別較去年同期增長2.0％和0.2％，增速比1月至2月落後6.8個百分點和7.3個百分點，產銷形勢不容樂觀。

中汽協表示，3月大陸國內多地出現聚集性疫情，加上國際地緣局勢不穩定因素增加，企業生產經營活動受到一定影響。此外，晶片短缺沒有明顯好轉，特別是動力電池原材料價格快速上漲，推動了企業生產成本上漲，多數企業因此紛紛上調銷售價格，影響終端市場的銷售。受此影響，汽車總體產銷形勢不及預期。