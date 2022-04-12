美時（1795）3月自結合併營收達11.87億元，月增彈升15.3%，年成長7.8%，創同期及近9個月單月歷史新高。累計前3個月合併營收達31.61億元。

美時表示，由於工作天數回復正常以及客戶拉貨排程影響，亞太地區及外銷市場營收皆較2月增加。此外，新購入的品牌藥Cialis亦於3月開始貢獻營收，為整體台灣市場成長動能增添柴火。

今年第1季與前一季相比，由於旗下外銷癌症用藥Lenalidomide成功地於西歐14個國家上市，使得季營收重回30億元大關，較上季成長近13%。