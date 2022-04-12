國內本土疫情持續延燒，連3天破400例確診，到底這波疫情何時會結束，讓民眾出國返台不必再隔離，指揮中心指揮官陳時中在廣播節目上表示，推測6月底疫情應該就走到尾巴，等這波穩住就可以考慮放寬邊境管制，至於被問到疫情趨緩後是否投入選戰，陳表示這是兩回事，但有跟很多人談過。

何時開放去特定國家能返台免隔離10天，讓民眾出國玩？陳時中表示，這不是不可能，透露等這波疫情穩住了才會開始考慮，並預估本土這波疫情應該6月底會走到尾巴，「我期待！」

對於疫情趨緩後是否參選，陳時中表示這是兩回事，現在防疫是他人生中非常重大的任務，而外界好奇民進黨人士是否曾找他談過參選，陳僅說「有談過的人很多」。

至於被問到新冠疫情至今已延燒兩年，最大困難是什麼，陳時中感性地說，「我想就是有些不太正確的口水，從第一年我就有感受到，但力道越來越強，就要花更多時間去解釋。」也坦言防疫迄今「有一些些累了」。