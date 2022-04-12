自來水公司表示，配合台中牛埔橋改建，進行管線遷移工程，將於4月19日上午9時至20日上午8時停水，範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別（含減壓），共計23小時，影響近7.9萬戶，提醒市民提早儲水。

台水表示，這次停水減壓範圍涵蓋台中逢甲夜市商圈、逢甲大學、中國醫學大學水水湳校區，停水用戶數2萬9220戶、水壓降低用戶數4萬9739戶，共影響7萬8959戶，另除停水、降壓區域外，其餘地區正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓故恢復供水時間會較延遲。最後提醒民眾於停水前六小時完成儲水，避免集中在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

【停水區域】

1.西屯區：港尾里（部分）、廣福里（部分） 。

2.北屯區：同榮里（部分）、后庄里（部分） 。

3.沙鹿區：晉江里、六路里、埔子里、三鹿里、南勢里、福興里、北勢里、竹林里、洛泉里、美仁里、居仁里、鹿寮里（部分：中山路田尾巷以南、鐵路以東以上一帶含巷弄）、興仁里（部分:鎮南路二段兩側、光華路、四平街、興仁街以上一帶含巷弄）。

4.龍井區：龍泉里 （部分：南社路、龍社路、中社路、水裡社路以上一帶含巷弄）。

【降壓區域】

1.西屯區：西平里、西墩里（部分）、西安里（部分）、港尾里（部分）、惠來里（部分）、何仁里（部分）、何源里（部分）、鵬程里、逢福里、逢甲里、大石里、大河里、大鵬里、大福里。

2.北屯區：忠平里、后庄里（部分）、仁和里（部分）、平和里（部分）、新平里、陳平里、大德里、仁愛里、水湳里（部分）。