消息面：

1.周一美國10年期公債殖利上漲6.5個基點，報2.780%，盤中一度站上2.793%，創下2019年1月來新高。市場屏息等待周二出爐的美國3月消費者物價指數（CPI）報告，以此推斷聯準會的政策路徑會有多激進。美國30年期公債殖利上漲7.4個基點，報2.820%，盤中一度站上2.836%，創下2019年5月來新高。兩年期債息跌1.4個基點，為2.506%。2年/10年期債息差約為27個基點，該債息曲線在3月底短暫倒掛後再度趨於陡峭。

2.根據路透社調查，經濟學家預估美國周二公布的3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲8.4%，較2月份的年漲7.9%進一步上揚，改寫40年最大年漲幅。美國生產者物價指數（PPI）將於周三公布。Bryn Mawr Trust固定收益部門主管Jim Barnes表示，投資人希望見到通膨到頂，但我不認為這是本周會發生的事，通膨率要見頂可能還要一個月左右。

3.根據芝商所（CME）FedWatch工具，投資人認為聯準會在5月會議升息50個基點的機率為85.4%。

4.根據路透社4月4日～8日所做的調查，為了抑制居高不下的通膨，經濟學家預期聯準會可能在5月和6月分別升息50基點。受訪的專家預估到今年底聯邦基金利率可能介於2%～2.25%，較3月調查時提高0.5%，此外，他們認為美國經濟明年陷入衰退的可能性為40%，高於3月調查時預估的25%。

5.白宮周一發出預警，稱俄烏戰爭導致能源價格飆漲，美國3月CPI指數可能異常飆高。

6.白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，美國經濟面臨高通膨與供應鏈瓶頸，下行風險正在升高。他表示華府將致力於緩解供應鏈問題造成的衝擊，包括將改善物流效率等以減輕通膨壓力，此外，政府也將動用戰略儲油以平抑油價。迪斯並表示，美國政府正密切關注上海的疫情變化，將致力於減少供應斷鏈帶來的風險。

7.芝加哥聯準銀行總裁、向來政策立場偏向鴿派的埃文斯（Charles Evans）周一表示，他認為5月會議升息50個基點的可能性很大，以及他不反對到今年底聯準會基準利率升破介於2.25～2.5%的中性水準，這表示他支持在今年剩下的6次會議中，有數次應升息2碼。但埃文斯也強調聯準會的升息動作不宜過快，應有足夠時間評估升息對通膨的影響。

8.烏克蘭表示，雖然和平談判仍在進行中，但俄羅斯很快就會重新發動大規模的進攻行動。

9.美國總統拜登與印度總理莫迪進行長達一小時的線上會議，拜登盼印度減少採購俄羅斯的石油，以響應西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。白宮發言人薩琪重申，美方沒有對印度提出任何要求。

10.歐盟與石油輸出國組織（OPEC）代表會面，盼OPEC同意增加石油產量，但OPEC表示，目前和未來對俄羅斯實施的制裁可能導致嚴重的供應危機，這可能是歷來最嚴重的情況之一，而OPEC不可能取代這些失去的俄羅斯石油。OPEC秘書長Mohammad Barkindo表示，如果西方國家禁止或自願停止採購俄國石油，那麼每日供應量將流失逾700萬桶，產油國不可能填補如此大的缺口。

11.信用評級機構標準普爾表示，俄羅斯以盧布向境外債券持有人支付4月初到期之美元債和歐元債的本金與利息，這已經構成選擇性外債違約，為該國一個多世紀以來首見。

12.周一倫敦布蘭特期油終場下跌4.30美元或4.2%，報每桶98.48美元，跌破每桶100美元大關，並創下3月16日來最低價。美國期油跌3.97美元或4.0%，收在每桶94.29美元。中國實施嚴格的防疫封控措施不利於其原油需求前景，以及國際能源署（IEA）成員國宣布創下記錄的大規模釋油計畫。上海仍然處於封城，廣州已下令居民非必要不得離開該市，恐是即將封城的前兆，分析師表示，中國原油需求可能減少130萬桶/日。

13.周一紐約期金收盤微漲0.1%，為每盎司1948.2美元。現貨鈀金一度大漲5%、觸及2550.58美元，創下3月24日以來新高價，尾盤漲幅回吐至幾近持平，報每盎司2425.04美元。分析師表示，投資人縮手觀望俄烏局勢和聯準會的利率立場變化。其他貴金屬方面，鉑金跌0.2%，報每盎司973.4美元。銀價漲0.5%，報每盎司24.87美元。

14.紐約聯準銀行公布3月調查報告，美國消費者對一年後通膨預測均值升至6.6%，創下自2013年開始這項調查以來的最高水平。

15.根據Coin Metrics數據，在聯準會將加速升息的預期籠罩下，周一比特幣大跌7%，報40009美元，盤中一度跌破40000美元大關，為3月16日以來首見，最低觸及39785美元。