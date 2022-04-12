《國際政治》封控過度？美國下令非緊急政府人員撤離上海領事館 10:282022/04/12 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於中國的新冠病毒感染病例激增，以及當地政府採取嚴格的防疫封控措施，美國國務院周一下令非緊急的美國政府人員撤離上海領事館。 上周五美國國務院宣布非緊急人員可以「自願」離開上海領事館。目前尚不清楚這項措施從自願性改為強制性的原因為何。 上海市實施嚴格的防疫措施，其中最具爭議性的做法是將染疫幼童與父母分開並集中收治。在引起軒然大波後，中國當局已經做出一些讓步。 美國國務院在周一發布的公告中提到父母和兒童分開的風險。 葉毓蘭》退休金調2%在騙肖ㄟ嗎？ 香港媒體人被捕 記協憂新聞自由受損 #非緊急 #人員 #領事館 #美國國務院 #封控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海封控！ 航運塞港機率大增 為何對業績卻是「短空長多 」 05:002022/04/11 財經 美國務院下令 撤離所有上海領事館非緊急人員 09:322022/04/12 國際 驚悚炸轎影片！濃煙火團竄天「神轎秒焦黑」 信徒嚇壞逃 16:542022/04/09 社會 上海昆山封控衝擊電子零組件 IC載板與被動元件走弱 13:222022/04/11 財經 雜誌精選》開拓視覺藝術的可能性-3D動畫人員 13:002022/04/11 寶島 廣東疫情升溫 廣州部分區域封控 全市全員核酸檢測 17:432022/04/09 財經 《國際產業》陸防疫封控＋國際大釋油 歐美期油下挫2% 16:392022/04/11 財經 澎湖又見1浮屍 疑京都號失蹤船員 04:102022/04/10 生活新聞 本土暴增500例也不意外 醫護曝院內實況：擋不住了 11:552022/04/09 生活 張惠妹今晚攻蛋仍開唱 團隊逾500人花15萬快篩全採陰 18:512022/04/08 娛樂 中索擬簽安全條約掀憂 傳美派高層關切 04:102022/04/11 國際大事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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