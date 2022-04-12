由於中國的新冠病毒感染病例激增，以及當地政府採取嚴格的防疫封控措施，美國國務院周一下令非緊急的美國政府人員撤離上海領事館。

上周五美國國務院宣布非緊急人員可以「自願」離開上海領事館。目前尚不清楚這項措施從自願性改為強制性的原因為何。

上海市實施嚴格的防疫措施，其中最具爭議性的做法是將染疫幼童與父母分開並集中收治。在引起軒然大波後，中國當局已經做出一些讓步。

美國國務院在周一發布的公告中提到父母和兒童分開的風險。