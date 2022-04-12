菲律賓金融科技新創業者Voyager Innovations於12日表示，又從投資方拿到新一輪的營運資金2.1億美元，故自己身價也增至14億美元左右，成為當地最新的一隻獨角獸。

Voyager隸屬於菲國最大，同時也是東南亞國家中，市值最大電信業者PLDT旗下的一員。Voyager主要業務為電子錢包、線上支付以及匯款等數位科技項目。

早在2018年底左右，中國大陸電商巨擘騰訊，就與國際知名私募基金公司KKR，砸下1.75億美元投資Voyager。另外，又在2021年中掏出1.67億美元給Voyager。至於Voyager在菲律賓的頭號勁敵，同時，背後的大金主就是阿里巴巴旗下螞蟻金服的Globe Fintech，也在一旁虎視眈眈。

為拉開與Globe Fintech的競爭距離，Voyager打算將新籌到的兩億多美元，用於甫在2021年9月底拿到數位銀行營業執照的Maya Bank，為推行各項線上金融商品做準備。

另外，在人口約1.1億的菲律賓中，使用戶有4700萬左右的集團內線上支付平台PayMaya，也會繼續深化包括加密貨幣、小額投資以及保險等金融業務。