大甲媽祖遶境昨天駐駕新港奉天宮，今天上午舉行「祝壽大典」，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁等人主祭，今年因疫情關係，參與的信眾減少，但仍有數千人在面前一同祝壽。
上午的祝壽大典遵循古制，主祭者在廟前的天壇依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式約2小時禮成，信徒以天壇為中心，在奉天宮周邊街道、廟內，手持令旗、清香，虔誠祈求媽祖保平安。
奉天宮廟方人員指出，大甲鎮瀾宮及奉天宮共同準備約50隻豬公祭拜，隨著祝壽大典結束，信徒也可開始吃葷食，日前登記的信徒，可至廟內豬公肉攤領取，「呷豬公肉保平安」，但今年因疫情，大甲鎮瀾宮登記的部分信眾並沒有南下，會切好後保存好送回台中鎮瀾宮讓信徒領取。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，這次活動因為疫情大家要戴著口罩很不舒服，但為了防疫不戴不行，感謝所有團隊配合，讓祝壽大典順利完成，今天晚上回駕，也歡迎大家一起回大甲。新港奉天宮董事長何達煌表示，謝謝縣長翁章梁及各團隊，大家都很用心，活動辦得很成功。
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