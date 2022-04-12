《親愛的童伴》被許多國際媒體推舉為「年度最棒電影之首」。（海鵬提供）

以《燃燒女子的畫像》紅遍全球的法國女導演瑟琳席安瑪，自編自導新作《親愛的童伴》，該片不僅延續前作的優雅攝影，劇本更是令人驚艷，故事描述剛失去外婆的8歲女孩奈莉，在森林遊玩時，竟遇見與自己同齡、並跟媽媽同名的小女孩瑪莉詠，自此展開一段不可思議卻異常動人的奇遇。瑟琳席安瑪坦承是受到宮崎駿動畫《魔法公主》啟發，決定拍攝這部跟自己童年有關的電影。

有趣的是，《親愛的童伴》主要演員是由一對雙胞胎姊妹約瑟芬桑斯、嘉布莉葉桑斯飾演，妹妹更在片中飾演「媽媽」，角色設定十分有趣。瑟琳席安瑪表示，片中女孩外婆的原型就是她自己的外婆，外景更在她老家塞爾吉的美麗鄉間拍攝，「就連傢俱、壁紙，乃至窗櫺的樣子，都有著我許多的成長回憶」。

瑟琳席安瑪以其細膩的女性觸覺，潛入小孩敏感而脆弱的內心，在如幻似真的童年幻想裡，與新朋友相識相知、分享悲喜哀樂，實現每個孩子心中都曾有過的童話，進而去愛那個並不完美的人生。被權威影媒《觀獎》讚譽是「影史上講述童年最令人印象深刻的電影」，《帝國雜誌》更盛讚「比《燃燒女子的畫像》更唯美動人」。電影5月13日在台上映。