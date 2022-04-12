大S（徐熙媛）離婚106天後，上月8日宣布與20年前交往過的韓國前男友具俊曄梅開二度結婚，目前小倆口已經在台北重聚，過起新婚生活。今(12日)稍早媒體報導，兩人似乎有打算在台北補辦婚宴，邀親友分享幸福，連男方好友、韓國知名藝術家送給兩人的新婚禮物也曝光，但求證大S經紀人目前暫未回應，不知消息真偽。

具俊曄上週原本計畫在台獻出成為台灣女婿後的第一場DJ活動，無奈因為疫情影響緊急喊卡，只好順延一周，10日「大S工作室」罕見在官方微博再次澄清具俊曄並非是被亂傳的「遣返回國」，早在韓國時就計畫好5月中到紐約的工作，所以才只申請了60天的入台簽證。

韓國藝術家Kim Jihee發文曬出送給具俊曄的新婚禮物，具俊曄本人也有在IG關注對方。（圖／翻攝自kimjihee_official IG）

大S工作室進一步表示：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中」，也暗示夫妻倆之後會常留在台灣。據《TVBS新聞網》報導，一名韓國知名藝術家Kim Jihee最近在公開IG分享了為大S和具俊曄結婚所設計的箱式掛畫，預計今天會寄往台灣。

Kim Jihee進一步表示，這幅畫作是為了具俊曄獨家設計的新婚禮物，透露過去10年間感謝具俊曄的支持，他便決定送上這份新婚禮物，「誠摯的祝福具俊曄和徐熙媛的夫婦生活能像珍貴寶石一樣地閃耀」，而具俊曄本人在IG也有關注這位藝術家，但媒體求證大S經紀人是否有在台北辦婚宴的計畫，暫時未得到回應。