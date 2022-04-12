和名醫對戰PK格鬥力 這遊戲鼓勵血友病友動起來

中山醫學大學附設醫院首創以電玩對戰概念結合AR科技策劃跨院巡迴互動展「PK Station全面啟動尬電戰」，遊戲中可挑選名醫、名人比拼戰鬥力。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

12歲病友右亭也化身關主，除展現自己治療後健康生活，也藉此讓大眾了解血友病。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

在4月17日「世界血友病日」來臨前，中山醫學大學附設醫院首創以電玩對戰概念結合AR科技策劃跨院巡迴互動展「PK Station全面啟動尬電戰」，遊戲中可挑選名醫、名人比拼戰鬥力，曾經以為罹病就無法奔馳運動場的12歲病友右亭也化身關主，除展現自己治療後健康生活，也藉此讓大眾了解血友病。

今年世界血友病日主題「全民可及Access for All」號召全民關注，共同創造一個對病友更友善的環境，也希望病友勇敢動起來，配合預防治療與適度運動，體驗更全面的精彩生活！中山附醫兒童血液腫瘤科醫師翁德甫也首創「PK Station全面啟動尬電戰」方式，邀請民眾以實與血友病病友一起體驗生活中的各種可能性。

血友病是一種罕見的遺傳性基因缺陷疾病，病友因血液中凝血因子濃度不足，造成凝血功能異常，患者常在受傷、碰撞時發生血流不止，中山附醫兒童腫瘤科醫師翁德甫說，過往在治療方式有限及治療觀念不普及的情況下，患者為避免出血，長期缺乏運動習慣或被限制只能從事特定活動，但隨著治療技術進步，病友從事運動的觀念也應該與時俱進。

帥氣的少年病友右亭也化身遊戲中的關主，他兩歲學走路後經常因跌倒而碰撞瘀青，但走路越來越穩後不跌倒了，小腿上瘀青卻持續出現，媽媽帶他就醫診診為重度血友病，如今每天施打凝血因子，他已可在學校和同學一起上體育課、參加運動會，透過他的經驗，鼓勵更多病友。

翁德甫說凝血因子好比電池的電量，當病友要從事高強度的活動或運動時，除了平時掌握預防性注射的觀念，並與醫護保持密切溝通，搭配個人化醫療管理輔助工具隨時掌握自身的凝血因子濃度狀況，進行活動安排前，確保自己是以「滿格電」的狀態來迎接高強度運動。不僅能夠降低本身的出血風險，病友也能更安心地享受運動帶來的樂趣，過著與一般人無異的精采生活。

這項展覽即日起已在中山附醫核醫大樓3樓空橋處展開，接下來也將前往高雄長庚紀念醫院及林口長庚紀念醫院，最後回到台灣武田總部。