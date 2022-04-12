E奶遊戲直播主「天菜小姐」自小在阿根廷長大，個性豪爽，而2020年一名蔡姓網友觀看其Twitch直播時，以斗內方式留言辱罵她「老奶」，讓她氣到報警提告。桃園地院審結，依犯公然侮辱罪，判蔡男拘役59天，得易科罰金5萬9千元。可上訴。

據了解，天菜小姐原叫天菜娘娘，自小在阿根廷長大，精通6國語言外，還擁有E奶魔鬼身材，個性相當豪爽，除了擔任遊戲實況主外，也開設YouTube頻道分享先前擔任空姐時的航空業秘辛，擁有不少粉絲愛戴。

判決書指出，遊戲實況主「天菜小姐」本名方惠珍，方女2020年9月間透過Twitch直播時，與一名暱稱為「Roger」的蔡姓男網友發生爭執，蔡男情緒失控，以斗內方式在直播間留言寫下「妳他媽講妳爛就ban（意指封鎖）人，妳真的很玻璃…」、「都老奶了、妳就爛、妳全家都爛」等語。方女深感受侮辱，憤而報警提告。

蔡男到案後，否認犯案，稱自己僅是在說方女遊戲玩得很爛，前面3字僅是語助詞，且方女的大眾形象就是如此，他的留言並不構成侮辱。

桃園地院法官認為，方女為遊戲實況主播、YouTuber，且訂閱人數眾多，縱使方女遊戲技術不好，但直播品質並非以實況主遊戲技術定奪，觀眾若認為品質不佳，應以適當方式評論，而非選擇在直播時以粗鄙的話語嘲諷，甚至侮辱方女的母親與家人，文明社會不能忍受此種人身攻擊，不採信蔡男說詞，依公然侮辱罪，處拘役59日，得易科罰金5萬9千元。可上訴。