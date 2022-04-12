霧峰派出所員警11日晚上發現一名男子酒後騎乘機車上路，警方攔查過程腳被機車排氣管燙傷，仍奮勇追到酒駕民眾。（民眾提供／盧金足台中傳真）

酒駕男心虛逃逸害警燙傷 正義哥助制伏

台中市強力執行取締酒駕，還是有人以身試法，霧峰派出所員警11日晚上在霧峰區發現一名男子騎乘機車，左轉時未打方向燈，上前攔查示意停車受檢，男子酒駕心虛，加速騎機車逃逸，轉彎時不慎滑倒擦傷，員警與熱心民眾協助壓制，過程中男子意圖掙脫逃逸，造成員警右腳被機車排氣管燙傷，警方查獲酒駕扣車，並依妨害公務罪嫌移送偵辦。

午夜民眾安穩入夢鄉，人民保母還在街頭守護交通、治安，昨天晚上11時許，霧峰派出所白姓員警在霧峰區柳豐路與新厝路段執行取締酒駕勤務，發現43歲吳姓男子酒後駕駛機車，由四德路左轉霧工一路未打方向燈，上前攔查示意停車受檢。

霧峰派出所由副所長鄭正昌表示，吳男不聽指揮，加速騎機車逃逸，員警立即鳴警笛尾隨在後，吳男轉彎時還不慎自己滑倒擦傷，員警與熱心民眾21歲陳姓男子立即協助上前壓制，吳男人車倒地後還反抗拉扯，造成員警右腳被男子機車排氣管燙傷。

霧峰派出所指出，吳姓男子酒後駕駛機車，經酒測值未達公共危險標準值當場告發，全案依法製單扣車，機車駕駛人並依妨害公務罪嫌移送偵辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障